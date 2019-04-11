Москва, 11 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Госдуме позитивно расценили заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно возможности продления СНВ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

«Это «благая весть». Мы рассматриваем весьма вероятной ситуацию, когда из-за одностороннего выхода США из ДРСМД продление СНВ-3 в 2021 году может не состояться. И в этом случае, к сожалению, мы должны говорить об обрушении всей мировой системы ядерного сдерживания, что является в высшей степени деструктивным для мировой архитектуры нового столетия», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Однако заявление Помпео можно расценивать оптимистично.

«В данном случае Помпео говорит о том, что это разные досье и выход из ДРСМД не связан с продлением СНВ-3, напротив, американская администрация настроена на продление действия СНВ-3 и, таким образом, продолжение режима разоружения», — рассуждает парламентарий.

Слуцкий отметил роль заявления Помпео.

«Мы могли бы обсудить позицию, высказанную Помпео, как центральную, затем мультиплицировать это обсуждение в научных кругах США, но оно, безусловно, пройдет и без этого. Это очень важное заявление и надеюсь, что оно сделано осознанно. Уверен, что буквально в течение ближайших недель мы могли бы подойти к более серьезной конференции и, наверняка, эта тема будет обсуждаться на предстоящей московской конференции по безопасности», — говорит депутат.

Однако есть нюанс.

«С этой точки зрения, это, безусловно, конструктивная и благая весть. Но нужно быть уверенным, что это реальная позиция США, не какая-то, как это уже бывало, позиция, которая самим же госдепом может быть в течение короткого времени опровергнута. Посмотрим, ближайшее время покажет», — заключил Слуцкий.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.