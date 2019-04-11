Возможное продление ДСНВ — «благая весть»
Москва, 11 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. В Госдуме позитивно расценили заявление госсекретаря США Майка Помпео относительно возможности продления СНВ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
«Это «благая весть». Мы рассматриваем весьма вероятной ситуацию, когда из-за одностороннего выхода США из ДРСМД продление СНВ-3 в 2021 году может не состояться. И в этом случае, к сожалению, мы должны говорить об обрушении всей мировой системы ядерного сдерживания, что является в высшей степени деструктивным для мировой архитектуры нового столетия», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Однако заявление Помпео можно расценивать оптимистично.
«В данном случае Помпео говорит о том, что это разные досье и выход из ДРСМД не связан с продлением СНВ-3, напротив, американская администрация настроена на продление действия СНВ-3 и, таким образом, продолжение режима разоружения», — рассуждает парламентарий.
Слуцкий отметил роль заявления Помпео.
«Мы могли бы обсудить позицию, высказанную Помпео, как центральную, затем мультиплицировать это обсуждение в научных кругах США, но оно, безусловно, пройдет и без этого. Это очень важное заявление и надеюсь, что оно сделано осознанно. Уверен, что буквально в течение ближайших недель мы могли бы подойти к более серьезной конференции и, наверняка, эта тема будет обсуждаться на предстоящей московской конференции по безопасности», — говорит депутат.
Однако есть нюанс.
«С этой точки зрения, это, безусловно, конструктивная и благая весть. Но нужно быть уверенным, что это реальная позиция США, не какая-то, как это уже бывало, позиция, которая самим же госдепом может быть в течение короткого времени опровергнута. Посмотрим, ближайшее время покажет», — заключил Слуцкий.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с Россией должен быть продлен, если удастся выработать приемлемый вариант, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.