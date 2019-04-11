Таллин, 11 апреля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Запрет захода в территориальные воды Эстонии для российского учебного судна «Седов» — недружественный акт эстонских властей, осуществленный накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии. Такое заявление опубликовано на сайте российского посольства в Эстонии.

(сс) Takeaway Барк «Седов»

В заявлении отмечается, что прошлогодний заход в таллиннский порт двух российских парусников — «Седов» и «Мир» — запомнился жителям Таллина и стал для них настоящим праздником, так как они смогли побывать с экскурсией на борту обоих судов.

«Прибытия преобразившегося после ремонта и восстановившего свой первоначальный вид парусника «Седов» ожидали в Таллине с нескрываемым нетерпением и сейчас. Легко представить огромное разочарование, которое испытают местные жители, узнав о сделанном запрете», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ежегодном докладе «Эстония в среде международной безопасности — 2019» департамента внешней разведки ЭР было заявлено, что российское гражданское судоходство — «потенциальная угроза безопасности».

Причина — якобы учащение «попыток войти без разрешения в территориальные воды других стран под предлогом поиска укрытия от шторма или ремонта». По мнению эстонской разведки, необычные действия гражданских судов РФ — якобы прямая разведывательная деятельность России.

Для этих целей российское руководство также якобы использует «крупные парусники российских государственных и учебных учреждений, которые участвуют в морских путешествиях, регатах и фестивалях по всему миру».

Фестивали, по мнению эстонской разведки, тоже опасны. Они сопровождаются «политическими мероприятиями, адресованными местному русскому населению, пропагандистскими спектаклями, изображающими отдельные эпизоды из российской истории, и миссионерской работой российской православной церкви, в которой используются богослужения на открытом воздухе, чудотворные иконы и мощи святых».