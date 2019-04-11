Ярославль, 11 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Мировой суд в Ярославле лишил на год права управления автомобилем депутата муниципалитета города Дмитрия Петровского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Петровский

21 января депутат на автомобиле «пежо» произвел столкновение с автомобилем ГАЗ 3110. После чего оставил место ДТП. Петровский — один из наиболее ярких депутатов муниципалитета. В частности, он известен своим заявлением о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд и перейти на систему накоплений каждым гражданином денег на старость на персонифицированных счетах. Вскоре после этого он был исключен из фракции «Единая Россия».

Дмитрий Петровский говорит, что уехал с места ДТП, так как опаздывал на операцию в больницу. Депутат является практикующим врачом

«У меня больная лежала на операционном столе, и я предложил водителю оформить европотокол. Это был так называемый «день жестянщика», было много ДТП, и ждать ГИБДД пришлось бы долго. Я отдал водителю «Волги» свои права и полис и уехал. Но он не захотел пойти мне навстречу и вызвал сотрудников ГИБДД», — рассказал порталу YarNews Дмитрий Петровский.

Оспаривать решение суда депутат не стал, он считает, что понес заслуженное наказание.