Воронеж, 11 апреля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В районах Воронежской области планируется создать сеть филиалов особой экономической зоны «Центр», что позволит в 2020—2027 годах привлечь в регион около 200 млрд инвестиций. Об этом говорилось 10 апреля в ходе посещения ОЭЗ губернатором Александром Гусевым, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Площадка особой экономической зоны «Центр»

Напомним, особая экономическая зона «Центр» разместится на площади в 220 га, в том числе 45,4 га будет отдано под инфраструктуру, 176,6 га — непосредственно под размещение резидентов. В общей сложности на территории ОЭЗ может разместиться до 20 предприятий. Планируемый объем инвестиций составит 29,8 млрд рублей, объем налоговых платежей — 11,6 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест — 4 тыс. 181 человек. В качестве базовой для ОЭЗ будет использоваться инфраструктура индустриального парка «Масловский». ОЭЗ ППТ «Центр» рассчитана на атомную, радиоэлектронную, космическую, химическую (для нужд пищевой промышленности) промышленность, производство строительных материалов, продукции машиностроения, металлообработка.

Как отмечалось, в будущем планируется создать сеть филиалов ОЭЗ в районах области — это позволит до 2027 года привлечь 200 млрд рублей инвестиций, получить дополнительно 108 млрд рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней, создать 25 тысяч новых рабочих мест.

В рамках поездки Александр Гусев провел совещание по вопросу развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр». В частности, глава региона говорил о привлекательных условиях для инвесторов.

«Надеюсь на то, что стабилизация политической ситуации в мире будет способствовать росту экономического сотрудничества между странами. Особые экономические зоны выгодны тем, кто импортирует или экспортирует. Очень надеюсь, что таких предприятий на территории России и, соответственно, Воронежской области будет становиться больше, для них этот статус наиболее привлекательный», — отметил губернатор.

Он добавил, что власти рассчитывают найти всех резидентов для создаваемой ОЭЗ еще до конца текущего года.

«А второй этап расширения станет более масштабным. Там мы будем сегментировать, большую площадку разбивать на несколько зон, с примерно похожими производствами, для того, чтобы они санитарно-защитными зонами друг другу не мешали», — сказал глава региона.

На данный момент, добавил губернатор, предварительные договоренности о приходе в ОЭЗ есть с 10−12 резидентами.

«У нас есть вся необходимая инженерная часть для этого. Для того, чтобы начали производить, нужно год-полтора. Мы достаточно быстро, проведя консультации, поймем, кто настроен серьезно, и с теми будем более глубоко прорабатывать и, конечно, более активно будем искать новых потенциальных резидентов», — сказал губернатор.

Александр Гусев поручил провести необходимые встречи со всеми потенциальными российскими резидентами экономической зоны до конца этого месяца.