Иркутск, 11 апреля, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Помощь двух учащихся пятого класса Марковской средней школы помогла пожарным Иркутска предотвратить пожар в садоводстве «Содружество». Подробности этой истории, произошедшей накануне вечером, сообщает сегодня, 11 апреля, региональное ГУ МЧС.

ГУ МЧС по Иркутской области Подростки, спасшие от пожара садоводство в Иркутской области

Сигнал о возникновении травяного пожара близ садоводства поступил в 19:30 местного времени. По признанию начальника караула пожарно-спасательной части №1 Андрея Татарникова, до места ЧП спасатели буквально летели, потому что на практике видели, что происходит с деревянными постройками, когда рядом появляется горящая трава.

«Прибыв на место, мы встретили двух мальчишек. Испачканные в саже и в пыли, подростки сделали веники из хвойных веток и прибивали ими кромку огня. Более того, они практически потушили пожар рядом с садоводством», — рассказал Андрей Татарников. По его оценке, горело около двух гектаров сухой растительности.

В свою очередь, мальчики пояснили, что позвонить на «101» они решили сразу же, как увидели, что пожар с горящего поля быстро идёт в сторону деревянных заборов. Пока ждали пожарных, подростки тушили огонь своими силами. И руководство Иркутского пожарно-спасательного гарнизона пообещало не оставить без внимания их поступок.

Всего за 10 апреля на территории Приангарья произошло 38 техногенных пожаров. Особый противопожарный режим действует, но не во всех районах области.