Москва, 11 апреля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Рубль резко укрепился на торгах 10 апреля за счет целого набора факторов. Пара доллар/рубль сползла к минимумам 26 марта в районе 64,16 руб., финишировав вблизи нижней границы внутридневного диапазона. По итогам сессии котировки просели на 0,63%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль

«Ралли российской валюты было обусловлено общим позитивным настроем активов развивающегося сегмента, которые извлекли выгоду от «голубиных» заявлений главы ЕЦБ Драги. Указание на понижательные экономические риски инвесторы интерпретировали как перспективу введения дополнительных стимулов. Главным же драйвером роста рубля послужил новый рывок нефти. Brent обновила пятимесячные максимумы в районе $71,76 за баррель», — подчеркнул эксперт.

Сегодня, 11 апреля, на утренних торгах нефть марки Brent удерживается над уровнем $71. Минэнерго США сообщило о росте запасов сырой нефти на 7 млн баррелей на прошлой неделе. Однако участники рынка акцентировали внимание на сокращении запасов бензина на 7,7 млн баррелей, протолкнув баррель к новым вершинам. Добыча при этом осталась неизменной.

«Перспективы дальнейшего укрепления рубля в ходе сегодняшней сессии выглядят скромными. Нефть перешла к медвежьей коррекции, давление на доллар слабеет, а интерес к риску угасает. На этом фоне может произойти небольшой отскок пары доллар/рубль выше области 64,40 руб. В целом же позиции рубля остаются довольно крепкими», — считает Николаев.

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