Каир, 11 апреля, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Власти США получили от Египта отказ участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA), также известного как «арабское НАТО». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Армия Египта

Отмечается, что о решении Каира поставлены в известность США и другие участники предполагаемого альянса. Египетские власти беспокоит то, что новый альянс приведет к напряженным отношениям с Ираном.

Среди причин отказа Каира войти в объединение названа также неопределенность, связанная с переизбранием Дональда Трампа президентом США в 2020 году. В Египте полагают, что приход к власти в США нового лидера поставит существование MESA под угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, по замыслу США, ближневосточный альянс должны составить Египет, Иордания и шесть стран Персидского залива: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Создание коалиции нацелено на противодействие угрозам в регионе и активизацию экономического и энергетического сотрудничества.