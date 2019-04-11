Улан-Удэ, 11 апреля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Минприроды Бурятии опубликовало данные о предельно допустимых на сегодняшний день концентрациях веществ в сточных водах при их сбросе в озеро Байкал и его притоки, а также о предлагаемых корректировках. В настоящее время эти нормы регулирует так называемый приказ №63, утверждённый в Минприроды России в марте 2010 года.

Egov-buryatia.ru Сравнение пределов допустимых концентраций веществ в сточных водах, сбрасываемых в Байкал

Согласно таблице, концентрация взвешенных частиц, аммония-иона и абсорбированного органического хлора поменяться не должна. Будут увеличены предельно допустимые концентрации сульфата-аниона (в 1,6 раз), хлорид-аниона (в 5 раз), нитрат-аниона (в 13 раз), а также некоторых видов металлов — железа, никеля, хрома, свинца.

Между тем новые поправки ужесточают требования по таким веществам, как фосфаты (в 1,4 раза), фенолы (в 20 раз), незначительно нитрит-анион, а также по таким видам металлов, как алюминий и медь. Стоит отметить, что по большинству показателей требования остаются в рамках предельно-допустимых норм для водоемов рыбохозяйственного значения, за исключением алюминия и железа.

Необходимость ослабления требований по некоторым веществам власти объясняют тем, что они имеют фактически запретительный характер. По словам чиновников и политиков, имеющиеся в России технологии не позволяют строить очистные, соответствующие требованиям приказа №63, либо они слишком дорогие. В результате, как отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, с момента его принятия на Байкале не было построение ни одно очистное сооружение, и таким образом стоки попадают в озеро совсем не очищенными.

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Мнение экологов разделилось. Российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов назвал предлагаемые изменения «кромешным позором и распиской в собственной несостоятельности».

«Не может ведомство, отвечающее за сохранение уникального участка Всемирного природного наследия, предлагать такие убийственные для него нормативы», — отметил он.

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Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, наоборот, считает поправки нужными, поскольку экологи ещё перед принятием приказа в 2010 году предупреждали об избыточности мер. Чистая дистиллированная вода, которая должна сбрасываться в Байкал в соответствии с нормативами, по его мнению, меняет биохимический состав воды и также неблагоприятно может сказаться на экосистеме озера.

«Было ясно, что нормативы предельно допустимых концентраций делались под конкретную технологию по очистке воды. Мы считаем, что тогда работали лоббисты, которые лоббировали технологию обратного отпуска», — добавил эколог.

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