Ярославль, 11 апреля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков исключил вопросы ЖКХ из сферы должностных обязанностей первого заместителя мэра. Новая должностной инструкции первого зама опубликована 10 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

REGNUM Мэрия Ярославля

В этот же день муниципалитет Ярославля утвердил на этот пост Аллу Кибец. В ходе заседания она призналась депутатам, что не является специалистам по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и не смогла содержательно ответить на вопрос об уборке города.

Интересно, что ранее должностная инструкция первого заместителя мэра Ярославля предполагала, что чиновник замещает заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства во время его отсутствия. По этой инструкции Алле Кибец пришлось бы сразу заниматься этими вопросами, так как должность заммэра по ЖКХ вакантна после увольнения Михаила Кузнецова. Но мэр города избавил первого зама от этой нелегкой ноши своим постановлением.

В целом новая должностная инструкция значительно сузила круг вопросов, которым занимается первый заместитель мэра города. Ранее он должен был координировать деятельность заместителей мэра города Ярославля, давать им поручения по вопросам бюджетной и налоговой политики, охраны окружающей среды, социально-экономического развития города, градостроительства, ЖКХ, соцполитики, общественного порядка. Это почти все стороны жизни города.

В новой редакции у первого заместителя остаются в основном бюрократические функции: муниципальный контроль, организация проведения выборов и референдумов, взаимодействия с органами государственной власти.

Особенно интересной представляется функция, связанная с выборами — именно к этой стороне деятельности Аллы Кибец во время работы в Переславле-Залесском Ярославской области было особенно много претензий у участников политического процесса.