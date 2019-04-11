Москва, 11 апреля, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Российской государственной Библиотеке для молодежи (РГБМ) 13 апреля пройдет IV Конференция исследователей рисованных историй «Изотекст». Цель мероприятия — повысить научную инициативу отечественных исследователей, занимающихся изучением комиксов, и наладить диалог о комиксах в академической среде, сообщили в пресс-службе библиотеки.

(сс) Lena Rose Комиксы

На конференции выступят как исследователи различных направлений в культуре рисованных историй, так и студенты, аспиранты и учёные, изучающие потенциал комиксов в области философии, лингвистики, педагогики и т.д.

Откроет конференцию выступление сербского исследователя Ирины Антанасиевич, которая расскажет о «Комиксах в рукописных журналах русской эмиграции». Гвоздем программы станет выступление директора крупнейшего в Бельгии магазина комиксов, ведущего специалиста издательства «Кастерман» Рейнольда Леклера. Спикерами также станут киновед Нина Цыркун, кинокритик Максим Казючиц, переводчик Екатерина Рябова и другие.

«В этом году нам особенно приятно представить секцию по кинокомиксу — впервые за четыре года у нас собралась отдельная секция, посвященная киноэкранизациям комиксов. Также в этом году очень насыщенная программа — почти 20 докладов в один день», — отмечает куратор и соорганизатор конференции Юлия Магера.

В этом году «Изотекст» проходит параллельно с еще одним проектом РГБМ — «Комикс-марафоном-2019». С апреля по октябрь в нескольких регионах страны пройдут недельные комикс-интенсивы для профессиональных комиксистов и молодёжи, которая интересуется рисованными историями. Первый этап стартовал в Москве 8 апреля и завершится 14 апреля.