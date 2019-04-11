Москва, 11 апреля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Цена нефти Brent начала день 11 апреля на рубеже около $71,50 за баррель после роста накануне с уровня $70,80. Рынок предпочёл сосредоточиться на некоторых значащих факторах, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Рост произошёл на неожиданном резком сокращении запасов бензина в США на 7,7 млн баррелей 10 апреля автомобильного сезона, развитии военного конфликта в Ливии с угрозой нефтяным коммуникациям, некотором снижении доллара на валютном рынке, относительной мягкости опубликованных протоколов заседания ФРС о сохранении стимулирующих низких процентных ставок.

«В целом сохраняется тенденция на повышение нефтяных котировок с возможным общим стремлением к $74. Однако движение вверх уже менее выраженное и уверенное, поскольку высокие цены снижают спрос на чёрное золото. Остаётся неопределённость и в перспективах продления сделки ОПЕК+ во втором полугодии, и вышедший 10 апреля отчёт ОПЕК не придал ясности в данном вопросе», — отметил эксперт.

Кроме того, проявился и очередной признак торможения роста в Китае — одном из основных потребителей нефти. Утром 11 апреля вышли данные о том, что потребительские цены в Поднебесной снизились в марте на 0,4% к предыдущему месяцу.

«Данные факторы пока держат цены в равновесии, заставляя лишь чуть откатываться вниз после взлёта накануне. Но в течение дня могут быть важные изменения, связанные с публикацией сегодня отчёта Международного энергетического агентства (МЭА) с прогнозами спроса и предложения нефти. Актуальный диапазон движений цены в течение дня — $70,50−72 за баррель Brent», — полагает Гойхман.

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