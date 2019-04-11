Пхеньян, 11 апреля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности нанести удар по тем странам, которые хотят с помощью разного рода санкций поставить КНДР «на колени», сообщает 11 апреля Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — заявил Ким Чен Ын в ходе пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

По его словам, выбранный курс правительства, при котором экономика страны должна стать независимой, является правильным. Это станет «фундаментом для развития социализма и определить будущее революции», добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея продолжает вести незаконную торговлю в нарушение санкций Совета Безопасности ООН, эксперты обнаружили новый способ импорта запрещённых товаров.

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