Артёмовский, Свердловская область, 11 апреля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. В свердловском городе Артёмовском 85 жилых домов с вечера остаются без холодной воды. Также коммунальная авария повлияла на водоснабжение трёх детских садов, школы и центральной райбольницы, сообщили журналистам в областном управлении МЧС.

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Авария произошла вечером 10 апреля. В больницу и в жилые дома сейчас воду подвозят. Школа и детские сады 11 апреля работают в сокращённом режиме, до 12:00 по местному времени.

Сейчас идёт устранение аварии. По предварительным данным, работы закончатся к 14:00.