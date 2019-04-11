Астана, 11 апреля, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Паводковая ситуация в Казахстане стабилизируется к 15 апреля, заявил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер, сообщает 11 апреля агентство «Казинформ».

Алексей Саврасов. Весна. Деревенский дом. 1893

По его словам, с начала паводкового периода в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ в Казахстане было задействовано 754 человека, 215 единиц техники, 37 мотопомп и 14 плавательных средств.

Беккер добавил, что на опасных участках возведено более 9 тыс. метров временных дамб, а также откачано более 1,6 млн куб. метров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Рамиль Камилов заявил, что село Береке в Уалихановском районе шестые сутки остается без света из-за паводка.