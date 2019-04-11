Новосибирск, 11 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин попал в Книгу рекордов России, создав самую маленькую копию памятника «Чижик-Пыжик», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Knigarekordovrossii.ru Самую маленькую копию памятника «Чижик-Пыжик»

Как указано на сайте Книги рекордов России, длина памятника составляет 289 микрометров, высота — 253 микрометра. Он сделан на срезе конского волоса. Сама фигурка из чистого золота.

«Питерский музей микроминиатюр «Русский Левша» попросил что-то связанное с питерской тематикой. Я сделал три работы. Одна из которых «Чижик-Пыжик». Работать с ним было не просто из-за размера», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Анискин.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что Владимир Анискин создал книгу размером меньше макового зернышка.