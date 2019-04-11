Москва, 11 апреля, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Комиссионные работающих в России инвестиционных банков снизились до четырехлетнего минимума, составив в январе — марте 2019 года $32,5 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на анализ Refinitiv.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Так, в первом квартале 2015 года инвестбанки получили $32,27 млн. В 2018 году вознаграждения были в два раза больше текущих: за первый квартал банки получили $61,7 млн, в четвертом квартале заработали $40,9 млн.

В основном доход банкиров обеспечило размещение облигаций — $22,8 млн. Годом ранее такой заработок был почти вдвое выше: с января по март 2018 года инвестбанки заработали на сделках с долговым капиталом $43,22 млн.

Уменьшилась сумма размещений — с $14,78 млрд в первом квартале 2018 года до $7,76 млрд в начале текущего года.