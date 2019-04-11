Вашингтон, 11 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Важные сведения получили следователи, ведущие дело о возможных интимных связях президента США Дональда Трампа с двумя женщинами и выплате им денег за молчание. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Бугро Адольф-Вильям. Нимфы и Сатир

Об интимных отношениях с Трампом ранее заявили бывшая фотомодель Карен Макдугал и актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн утверждает, что в период предвыборной кампании заплатил обеим женщинам за молчание. На это якобы пошли деньги, выделенные на предвыборную борьбу, что является нарушением. Глава США обвинения отрицает.

Следователи, отмечает издание, побеседовали с бывшим директором по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и с бывшим помощником и телохранителем главы США Кейтом Шиллером. Они также получили записи телефонных разговоров, включая беседу Коэна с юристом, представлявшим интересы Клиффорд.

В результате следователи получили некие важные улики. Так, было установлено, что у Хикс и Шиллера были телефонные разговоры с владельцем компании American Media Дэвидом Пекером. Именно эту компанию подозревали в подкупе Макдугал.

Отмечено также, что следователи заподозрили Трампа в подкупе женщин еще до того, как Коэн публично обвинил американского лидера. По истечении президентских полномочий Трампу могут предъявить обвинения.