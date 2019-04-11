Магас, 11 апреля, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Ингушетии произошло нападение медведя на людей. Инцидент случился вечером 10 апреля в городе Карабулаке. Оказавшееся на улице животное ранило двоих человек, они госпитализированы. Прибывшие на место происшествия полицейские вынуждены были применить табельное оружие и ликвидировать медведя, чтобы обезопасить других граждан, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Antranias Медведь

При проверке правоохранителей было установлено, что медведь сбежал из клетки, установленной на территории парка отдыха «25 лет Республике Ингушетия». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные в том, что агрессивное животное оказалось на свободе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля медведь напал на женщину на одной из туристических баз в городе Благовещенск Амурской области. Содержащееся в клетке животное набросилось на пожелавшую его покормить посетительницу. В больнице, куда была доставлена пострадавшая, ей ампутировали руку из-за полученных тяжелых рваных ран.

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