Москва, 11 апреля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 11 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +12 °С, сообщают Метеовести.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Весна в Москве

Отмечается, что синоптическая обстановка в столичном регионе обусловится влиянием скандинавского антициклона, поэтому в Москве ожидается «погожий весенний денек с температурным фоном точь-в-точь соответствующим своей климатической норме».

Так, температура воздуха днем в столице составит +10…+12 градусов, в Подмосковье — до +13 градусов. Ветер северный 3−8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозам Гидрометцентра, температура до +15 градусов в столице России ожидается во второй половине апреля.

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