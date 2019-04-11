Ярославль, 11 апреля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Ярославле продолжаются проблемы с заменой лифтов по программе фонда капитального ремонта. Новые, только что установленные лифты уже выходят из строя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал житель дома на Московском проспекте, 141.

Лифт в Ярославле

В доме два лифта. Один из них был заменен и запущен в марте. После этого началась замена второго подъемника. И тут же сломался первый, только что замененный лифт.

«Чехарда с поломками идёт уже две недели. После месяца нормальной работы лифта. Починили с утра, к обеду он опять встал! В голове не укладывается, по всему городу куча недоделанных лифтов, а у нас получается нормально один лифт не запустили, а второй разломали и всё», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из жителей дома.

В региональном фонде капремонта говорят, что ситуация штатная. Идет настройка нового оборудования.

Лифт по этому адресу введён в эксплуатацию 19.03. По информации «Ярославльлифта», сейчас идёт наладка оборудования, в некоторых случаях она занимает до месяца. На перебои стараются оперативно реагировать, информация об отключении лифта появляется на пульте дежурного сразу и он высылает мастеров, обычно за час-полтора устраняют», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде содействия капитальному ремонту жилых многоквартирных домов в Ярославской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после неудач прошлых лет с ремонтом крыш, ярославский фонд капремонта решил сконцентрироваться на замене лифтов.

Всего планировалось заменить 254 лифта до 15 марта. К 21 марта были введены в эксплуатацию 120 лифтов. Жители многих домов полгода вынуждены подниматься на верхние этажи пешком, а многие пожилые люди просто лишены возможности выйти из дома.