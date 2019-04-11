Чита, 11 апреля, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Жители одного из старейших городов Забайкалья — Сретенска — ежедневно на два часа остаются без скорой помощи. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на фельдшера Наталью Еремееву, причина заключается в отсутствии лицензированной станции скорой помощи. Поэтому для того, чтобы пройти обязательные пред‑ и послерейсовые профосмотры, медработникам и водителю приходится добираться в ЦРБ села Кокуйское.

Цитата с сайта gazetavechorka.ru Сретенск

«Сначала мы располагались в здании местной поликлиники. Но выяснилось, что у неё нет лицензии для содержания скорой. Поэтому с 6 апреля нас перевели в Кокуйскую ЦРБ», — сообщила фельдшер Наталья Еремеева.

По её словам, в течение дня фельдшеры вынуждены дежурить в сретенской поликлинике, а по утрам и вечерам — ездить за 25 километров до Кокуя и обратно. На это время город остаётся без скорой.

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Напомним, что за последние пять лет в Забайкалье сократили более 1,5 тысячи коек и 16 участковых больниц. А о проблемах с реализацией программы «Земский доктор» говорит хотя бы то, что в Улётовском районе края (посёлок Дровяная) фельдшеры со скорой ушли работать в магазины.