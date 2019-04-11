Магадан, 11 апреля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В торговых точках Колымы за неделю на 10% подорожал сыр. Кроме того, в некоторых населённых пунктах выросли цены на молоко, рассказал руководитель министерства сельского хозяйства республики Николай Кошеленко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Магазин

Читайте также: Цены в магазинах на Колыме: «Меняю петрушку на золото»

«Сравнения показывают, что в округах сохраняются в целом стабильные цены на продовольствие, без резких колебаний, — цитирует врио главы ведомства РИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ». — В основном они связаны с тем, что какой-то товар выбыл из ассортимента или была проведена оптовая закупка по иной цене».

По словам Николая Кошеленко, в Ольском округе на 7,8 руб. за неделю выросла цена на молоко жирностью 3,2% рубля, в селе Балаганное на 45 рублей подорожал сыр жирностью 45%.

Читайте также: 817 рублей за укроп: цены на Колыме продолжают удивлять

«Та же ситуация в остальных проверяемых торговых точках: цена выросла в пределах 10%, и это, в общем-то, заметная разница, хотя по сравнению с областным центром она даже ниже, так как на «трассу» дорогие продукты практически не возят из-за отсутствия спроса», — пояснил министр сельского хозяйства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года килограмм макаронных изделий стоит 132 рубля, картофеля — 73,5, капусты — 68,6, яблок — 219 рублей. Огурцы и помидоры обходятся жителям региона в 549 и 565 рублей соответственно за кг, пшеничный хлеб стоит почти 93 рубля, десяток яиц — 111 рублей. Цена килограмма творога составляла 531 рубль, сыра — 590,6 рубля, сливочного масла — 531 рубль. Литр молока стоил 95−122,5 рубля в зависимости от жирности, подсолнечного масла — 109 рублей.