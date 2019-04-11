Томск, 11 апреля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Томской области на основании материалов проверки прокуратуры Кривошеинского района возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в прокуратуре региона.

Donations_are_appreciated Лесопилка

Прокурорская проверка выявила факт незаконной вырубки сосен и пихт на территории Кривошеинского лесничества. По данным надзорного ведомства, ущерб, нанесённый государственному лесному фонду, превысил 110 тыс. рублей.

Прокурор Кривошеинского района Дмитрий Бирюлин направил материалы проверки в следственный орган. Решается вопрос об уголовном преследовании виновных. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в крупном размере.

Между тем Томская область была упомянута в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки на заседании Совфеда, опубликованном на официальном сайте ведомства 10 апреля.

По словам Чайки, в ходе выезда комиссии генпрокуратуры в этот регион был установлен «вопиющий факт». В Томской области в целях заготовки древесины 177 тысяч гектаров леса передали китайскому предприятию в аренду на 49 лет.

Читайте также: «Спасибо, китайцы»: вокруг истребляемого томского леса разгорается скандал

«При проверке вскрыт огромный пласт нарушений. Так, искусственно ограничено число участников аукционов, не проведены таксация и лесоустройство, вследствие чего неправомерно определена стоимость пользования лесами и многое другое», — говорится в докладе.

Возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, уточнил генпрокурор. В судебном порядке поставлен вопрос о признании договоров аренды недействительными. Иностранной фирме запретили использовать лесные ресурсы. Начальник облдепартамента лесного хозяйства привлечён к уголовной ответственности за злоупотребления должностными полномочиями.

«К сожалению, подобные безобразия не единичны, они вскрываются и в других лесных регионах. Кроме того, масштабный характер приобрели хищения древесины, иные правонарушения», — подчеркнул Юрий Чайка.

По его словам, за последние годы возбуждены десятки тысяч уголовных дел о незаконных рубках (свыше 14 тыс. в 2018 году). Нераскрытыми остались более половины из них. Ущерб в прошедшем году возмещён лишь на 1%.

Читайте также: Чайка рассказал о тяжёлом положении дел в лесном хозяйстве России