Москва, 11 апреля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Апрельская инфляция в России в годовом выражении может замедлиться по отношению к марту. Об этом сообщил журналистам директор департамента прогнозирования и исследований ЦБ РФ Александр Морозов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Он пояснил, что не дает прогноз о снижении инфляции, а говорит о такой вероятности, исходя из эффекта базы. В марте, по данным Росстата, инфляция составила 5,3%.

Вероятность достижения пиковой инфляции в 5,5% снизилась. Пик ожидается в марте — апреле, однако вышедшие данные подтверждают возрастающую вероятность того, что ускорения инфляции в годовом выражении не будет, добавил Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России, по данным Росстата, за первую неделю апреля составила 0,0%, как и неделей ранее. С начала года зафиксирована инфляция 1,8%.