Астана, 11 апреля, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В первом квартале 2019 года в Казахстане было заключено 59 057 сделок купли-продажи жилья, что на 16% больше по сравнению с январем-мартом 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В марте 2019 года количество сделок купли-продажи составило 19 132, что на 4,5% меньше, чем в феврале 2019 года.

В тройку лидеров по этому показателю вошли Карагандинская область — 1795, Восточно-Казахстанская область — 1459 и Алма-Атинская область — 1248.

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