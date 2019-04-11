Барнаул, 11 апреля, 2019, 07:53 — ИА Регнум. В рубцовском краеведческом музее состоялась церемония передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Ефима Поликарповича Чепрасова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в КГАУ «Краевой дворец молодёжи».

Архив А.М. Вилисова Место подъема останков красноармейца Ефима Чепрасова

Рядовой 1238-го стрелкового полка сформированной на Алтае 372-й стрелковой дивизии Ефим Чепрасов родился в 1903 году, он уроженец Рубцовска, считался пропавшим без вести в 1942 году. 24 апреля 2018 года останки солдата были обнаружены в ходе проведения Международной поисковой экспедиции «Вороново-2018» в урочище Вороново Кировского района Ленинградской области членами областного Вологодского объединения поисковиков. Личность красноармейца была установлена по номеру медали «За отвагу».

Архив А.М. Вилисова Медаль «За Отвагу» Ефима Чепрасова

Принять медаль из рук поисковиков пришли ближайшие родственники красноармейца — правнучка Виктория Радина и внучатые племянницы Лариса Винговатова и Светлана Шишкина. Первые чувства, которые они испытали, когда им сообщили о том, что найдено захоронение — радость, а потом были слезы сожаления от того, что те, кто ждал и верил в чудо, не дожили до этого дня.

В «Книге памяти» Алтайского края Ефим Чепрасов считался пропавшим без вести с января 1942 года. Но по приказу 2-й ударной армии медаль «За Отвагу» он получил за период боев с конца сентября — начала октября 1942 года. Почти целый год не доходили вести о нём в семью. А потом понадобилось долгих 77 лет чтобы стараниями поисковиков Ефим Поликарпович Чепрасов был исключен из списка «пропавших без вести». Каким он был, ныне живущие родственники знают теперь только из архивных документов.

Архив А.М. Вилисова Место подъема останков красноармейца Ефима Чепрасова

Приветствуя участников встречи, глава города Рубцовска Дмитрий Фельдман подчеркнул:

«Война не заканчивается, пока с нее не вернулся последний солдат. И сегодня у нас одна из редких возможностей незримо увидеть, как красноармеец возвращается на родину, домой, в семью, где его так ждали долгие годы. Все это благодаря людям, которые продолжают искать наших героев — участников Великой Отечественной войны. Большое спасибо всем поисковым отрядам России за ту работу, которую они делают. Спасибо и тем, кто ждал и дождался».

В торжественной обстановке медаль «За Отвагу» родственникам Ефима Чепрасова передал Александр Вилисов — командир поискового отряда «Боевое братство» Республики Алтай, представитель Вологодского объединения поисковиков в Республике Алтай, принимавший непосредственное участие в поднятии останков бойца и проводивший его в последний путь.

Архив А.М. Вилисова Захоронение останков краноармейца с Алтая Ефима Чепрасова

Обращаясь к присутствующим, он отметил:

«Война, начатая в далеком 1941-ом, для нас не закончилась. Она продолжается в нашем сегодняшнем поиске. Большая экспедиция проходила на территории Кировского района, где наши штурмовые инженерно-саперные батальоны пытались пробить оборону фашистов, чтобы снять блокаду Ленинграда.

Алтайский боец Ефим Чепрасов был обнаружен мальчиком из вологодского отряда. Начинали раскоп сначала два человека, а заканчивали почти семьдесят. Мы подняли останки двух бойцов. Рядом с Ефимом Поликарповичем лежал красноармеец из Казахстана. Оба были опознаны и захоронены 8 мая 2018 года на воинском Мемориале в Новой Малуксе Кировского района Ленинградской области. Если Ефим Чепрасов долгое время считался пропавшим без вести, теперь он таковым не является. Он снова встал в строй».

Мало найти, поднять и опознать солдата, надо найти его родственников и организовать передачу останков или вещей. Это большая работа, которая не может быть произведена силами только одного поискового отряда. Над этим работают все поисковики России.

Архив А.М. Вилисова Нашел медаль Денис Конев из Вологодского поискового отряда

«В Алтайском крае работает девять поисковых отрядов, которые выезжают на места сражений Отечественной войны. Мы работаем приближенно в тех регионах, где воевали наши алтайские дивизии, а это преимущественно Смоленская, Тверская, Калужская и Ленинградская области, Карелия и Крым.

Только в прошлом году благодаря деятельности поисковых отрядов страны удалось восстановить 19 имен наших земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 19 семей получили весточку, что их родной солдат не пропал без вести, а героически погиб, защищая Родину. Восемь солдат были захоронены на своей малой родине в различных районах Алтайского края. Сегодня еще одно имя будет внесено в список установленных имен погибших, защищавших Отечество», — отметила специалист по работе с молодежью отдела гражданского и патриотического воспитания КГАУ «Краевой дворец молодежи» Галина Буймова.

Архив А.М. Вилисова Командир поискового отряда «Боевое братство» Республики Алтай, представитель Вологодского объединения поисковиков в Республике Алтай Александр Вилисов

На месте гибели Ефима Поликарповича Чепрасова вологодские поисковики планируют этой весной установить «памятную звезду». Также его имя с уточнениями его судьбы внесено в электронную «Книгу памяти» Алтайского края.

Архив А.М. Вилисова Участники церемонии передачи медали «За отвагу» родственникам красноармейца Ефима Поликарпова Чепрасова

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. Не вернулись 283 тысячи алтайских солдат. К весне 1945 года не было в живых каждого второго. 78 тысяч алтайских воинов удостоены государственных наград за доблесть, проявленную в боях. 260 человек получили звание Героя Советского Союза. 60 стали полными кавалерами орденов Славы.