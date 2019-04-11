Елабуга, Татарстан, 11 апреля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Гиви Надарейшвили, чьи данные совпадают с данными мужа министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, пытаются привлечь к субсидиарной ответственности по долгам юрлица, которое семь лет назад выступило создателем инновационного производства в Татарии, но бизнес не задался. На сегодня ООО «НТЦ МСП», чей проект по производству систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей был одобрен в 2012 году экспертным советом по промышленным особым экономическим зонам при Минэкономразвития РФ, обанкрочено. Кредитор требует привлечь к ответу по долгам предприятия и Надарейшвили, как бывшего руководителя должника, предлагая остальным кредиторам присоединиться к этим претензиям. Заявление, поданное некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд РТ», Арбитражным судом Татарии пока до конца не рассмотрено. Очередное слушание намечено на 6 мая 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2012 году ООО «НТЦ МСП» получило статус резидента ОЭЗ «Алабуга», его проект по производству систем нейтрализации отработавших газов для автомобилей, производимых компаниями «Соллерс» и «КамАз», был одобрен экспертным советом по промышленным особым экономическим зонам при Минэкономразвития РФ. Проект представили как инновационный, а в апреле 2014 года, когда Елабугу посетил Рустам Минниханов, Гиви Надарейшвили представил наработки региональным властям. Планировалось, что резидент ОЭЗ выйдет к концу 2014 года на проектную мощность.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «НТЦ МСП» учреждено 8 сентября 1999 года, юрадрес — территория ОЭЗ «Алабуга» в городе Елабуга (Татария). Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Собственниками ООО числятся на момент публикации ЗАО «Лантек-Капитал» (доля — 36,5%, учредитель — кипрская компания «Лантекс Инвестментс Лимитед»), Гиви Надарейшвили (доля — 36,5%, в ЕГРЮЛ идёт с пометкой «залог»), Андрей Афанасьев (6,37%), Юрий Галевко — 7,13%, Алексей Анисимов — 5,86%, Юрий Манышев (3,43%), Игорь Радин (2,7%) и Петр Васильев (1,23%). Основной вид деятельности компании — торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Надарейшвили, который до банкротства ООО был гендиректором, на сегодня имеет бизнес-интересы помимо Татарии и Москвы — в Свердловской области, там он является совладельцем ООО «Лантек», работающего в сфере недвижимости.

Инициатором дела о банкротстве стало само ООО «НТЦ МСП», подавшее соответствующий иск в конце ноября 2014 года. Тогда фигурировали долги в размере 16 100 606 рублей.

В суде выяснилось, что «общим собранием участников должника 13.10.2014 г. было принято решение о ликвидации должника и назначении ликвидатором должника Анисимова Алексея Геннадьевича».

"Согласно заявлению, по состоянию на 20.11.2014 года у должника имеется задолженность перед кредиторами в размере 437 322 135,76 руб., задолженность по обязательным платежам в размере 321 000 руб., задолженность по выплате пособий, заработной плате и по авторским договорам в размере 16 100 606 руб. У должника имеется имущество на сумму 225 686 000 руб., в том числе: дебиторская задолженность в размере 9 633 000 руб., основные средства в размере 175 700 000 руб., прочие активы в размере 40 353 000 руб», — отмечалось в определении суда от декабря 2014 года, которым компанию признали банкротом и ввели в отношении неё процедуру конкурсного производства.

В реестр кредиторов стали поступать заявки от компаний, которым задолжало ООО, и к концу декабря 2018 года определением суда по ходатайству конкурсного управляющего Артура Миллера производство по делу «о банкротстве ООО «НТЦ МСП» (ИНН 7 729 385 746, ОГРН 1 027 739 651 081) прекращено ввиду отсутствия средств для осуществления расходов по делу». На тот момент реестр содержал претензии на 347 140 394,18 рубля, в том числе заработная плата, выходные пособия — 12 075 713,9 рубля, из которых были удовлетворены претензии на 2 188 704,72 рубля. Требования, не обеспеченные залогом, составляли: основной долг — 266 449 795,79 рубля, финансовые санкции — 12 370 574,41 рубля, требования, обеспеченные залогом, заявлены на сумму 56 244 310,08 рубля.

В начале декабря 2018 года некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» впервые обратилась с заявлением «о привлечении руководителя ООО «НТЦ — МСП» Надарейшвили Гиви Гурамовича к субсидиарной ответственности в размере 130 685 483 рубля по обязательствам должника». В конце декабря со схожим требованием обратилось и ПАО «КамАз», но сумма претензий в пользу заявителя была заявлена 316 810 рублей. В качестве соистца по требованиям фонда пыталось также выступить ПАО «Акибанк», но суд в конце января 2019 года отказал в этом, как и в удовлетворении требований двух предыдущих заявителей, прекратив дело о привлечении к субсидиарной ответственности.

«Поскольку производство по делу о несостоятельности должника прекращено, подлежит прекращению и производство по рассмотрению заявителя о привлечении Надарейшвили Гиви Гурамовича к субсидиарной ответственности, применительно к п. 1ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Лица, участвующие в рассмотрении заявления, не лишены возможности обратиться в суд о привлечении к субсидиарной ответственности в общеисковом порядке», — уточнил суд в своём вердикте.

В середине марта 2019 года некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» повторно обратилась с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника ООО «НТЦ МСП» Гиви Надарейшвили, но сумма уже составила 50 тыс. рублей, иск был подан отдельно.

«Фонд предлагает кредиторам присоединиться к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности в отношении Надарейшвили Гиви Гурамовича», — уточнялось в сообщении.

Слушания дела назначены на 6 мая 2019 года, но в рамках предварительного заседания истец увеличил сумму претензий до ранее заявляемых свыше 130 млн рублей.

Сам Гиви Надарейшвили по иску ПАО «Акибанк» с июля 2017 года является банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества, которая была продлена до 4 мая 2019 года.

«В обоснование доводов ходатайства о продлении срока реализации имущества гражданина финансовый управляющий сообщил, что в настоящее время завершены не все мероприятия в рамках процедуры реализации имущества гражданина, а именно: 1. Необходимо произвести расчеты с кредиторами должника. 2. Произвести переоформление долей, ранее принадлежащих Надарейшвили Г.Г., в обществах ООО «Проминжиниринг», ООО «НТИЦ «МД», ООО «Лантек», ООО «НТЦ «АК» и ООО «НТЦ «МСП», которые были реализованы на торгах. Таким образом, в ходе реализации имущества гражданина не исчерпаны все предусмотренные законом меры по погашению требований кредиторов должника», — отмечалось в определении суда от 4 апреля 2019 года.