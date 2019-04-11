Subaru представит новый Outback в Нью-Йорке
Токио, 11 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Компания Subaru представит универсал Outback нового поколения в Нью-Йорке. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Subaru-global
Subaru Outback
Обновленный Subaru Outback будет представлен на пресс-брифинге 17 апреля 2019 года накануне открытия международного автосалона в Нью-Йорке, который пройдет с 19 по 28 апреля 2019 года.
Японская компания выложила только один тизер обновленной модели, на котором показан пластиковый защитный обвес кузова, черные колесные диски и багажные рейлинги на крыше. О технических подробностях нового Outback в сообщении компании ничего не сказано.
Возможно, что новый Outback будет технически похож на обновленный седан Subaru Legacy.
Читайте также: Subaru создаст свой первый электромобиль к 2021 году