Токио, 11 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Компания Subaru представит универсал Outback нового поколения в Нью-Йорке. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Subaru-global Subaru Outback

Обновленный Subaru Outback будет представлен на пресс-брифинге 17 апреля 2019 года накануне открытия международного автосалона в Нью-Йорке, который пройдет с 19 по 28 апреля 2019 года.

Японская компания выложила только один тизер обновленной модели, на котором показан пластиковый защитный обвес кузова, черные колесные диски и багажные рейлинги на крыше. О технических подробностях нового Outback в сообщении компании ничего не сказано.

Возможно, что новый Outback будет технически похож на обновленный седан Subaru Legacy.

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