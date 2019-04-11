На северо-западе ЮАР зафиксирована вспышка чумы свиней
ЮАР, 11 апреля, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В северо-западной провинции ЮАР зафиксирована вспышка чумы свиней, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).
Maqi
Свиньи
В ходе вспышки заболевания погибли 32 свиньи из 36 животных на ферме в округе Дитсоботла.
В сообщении OIE говорится, что причиной вспышки заболевания мог стать контакт с дикими животными.
Заболевание не представляет опасности для человека.