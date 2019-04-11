Париж, 11 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет двух кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Париже 12 апреля, сообщает Елисейский дворец.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Известно, что Владимир Зеленский будет принят в Елисейском дворце в 15:00 по местному времени, а Петр Порошенко — в 18:00, за девять дней до выборов на Украине, запланированных на 21 апреля.

«С действующим президентом Украины Петром Порошенко глава государства подведет итоги проектов по развитию двусторонних отношений», — заявили в Елисейском дворце.

Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, а Петр Порошенко — 16%.

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