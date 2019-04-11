Магадан, 11 апреля, 2019, 07:29 — ИА Регнум. В социальных, медицинских и образовательных учреждениях 16 районов Якутии грубо нарушались правила организации питания детей. Их либо недокармливали, либо кормили просроченными продуктами, либо не финансировали предоставление бесплатного питания детям-инвалидам и сиротам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. Всего представители надзорного органа насчитали более 600 нарушений законодательства в этой сфере.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

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Просроченные продукты были обнаружены в школах, детских садах Чурапчинского, Аллаиховского, Оленёкского, Горного и Сунтарского районов республики.

В Алданском, Нерюнгринском, Верхневилюйском, Вилюйском и других районах выявлено ненадлежащее исполнение санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил в деятельности учреждений социального обслуживания несовершеннолетних.

В образовательных организациях Булунского, Кобяйского и Сунтарского районов не соблюдался температурный режим хранения продуктов питания, отсутствовали необходимые документы, информация об условиях хранения и сроках годности на продукты животного происхождения в нарушение требований законодательства о ветеринарии.

А в центре помощи детям-сиротам Верхневилюйского района в 2018 году не соблюдались суточные нормативы обеспечения подопечных питанием: картофеля детям давали почти в 3,5 раза меньше, чем положено, овощей — в два раза, рыбы — почти в четыре раза, а сливочного масла не было вообще.

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Администрациями Кобяйского и Вилюйского районов не выделялись деньги на льготное питание для находящихся под опекой детей, учащихся из многодетных семей, детей-инвалидов. В органах власти Хангаласского района не организовали питание около 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, также не предусмотрев средства на эти цели.

Аналогичные и другие нарушения законодательства при организации питания детей допускались в учреждениях здравоохранения Нерюнгри, Анабарского, Абыйского, Ленского, Оленекского, Усть-Янского районов. В том числе пациентов кормили продуктами с истёкшим сроком годности либо давали еды в меньшем объёме, чем установлено нормативами.

Всего прокурорами городов и районов в ходе проверки выявлено свыше 600 нарушений законодательства в сфере организации питания детей, по ним принято 275 мер реагирования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года стало известно, что в дошкольном учреждении посёлка Эвенск Магаданской области нарушалось санитарное законодательство. В том числе выяснилось, что детей там кормили просроченными продуктами. Аналогичные нарушений, некачественное питание обнаруживались и во многих других образовательных учреждениях в регионах России.