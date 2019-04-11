Москва, 11 апреля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 апреля завершились ростом. Покупатели на американской сессии обновили недельный максимум на $71,76 после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7 млн баррелей, до 456,6 млн баррелей (прогноз был +2,294 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 7,7 млн баррелей, до 229,1 млн баррелей (прогноз был — 2 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 116 тыс. баррелей, до 128,1 млн баррелей (прогноз был — 1 млн баррелей). Добыча нефти в США осталась на уровне 12,200 млн баррелей в день.

Резкое снижение запасов бензина полностью перекрыло рост запасов нефти, что сделало отчет нейтральным. Цена подскочила на 1,5%. Сегодня, 11 апреля, на торгах в Азии наблюдается нисходящая коррекции. Баррель Brent стоит $71,39 (-0,25%).

Бычий тренд сохраняется, но уже при дальше им повышении котировок коррекции будут резкими на фоне фиксации прибыли. Когда нисходящая коррекция завершится следующим целевым уровнем выступит $72,45.

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