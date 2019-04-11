Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. В областной думе Сахалина в очередной раз «завернули» рассмотрение вопроса о создании новых сёл на дальневосточных гектарах. Депутаты не видят смысла в создании новых поселений, в то время как к уже существующим не могут провести даже нормальные дороги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В марте, по данным ИА «Сахалин. Инфо», законодатели крайне неохотно, но все-таки предварительно одобрили миллиардные траты на создание двух новых сёл в островном регионе на ДВ-гектарах. Чаще всего звучали опасения по поводу того, что создание новых поселений затормозит развитие уже имеющихся.

Однако сегодня депутаты опять высказали претензии по поводу создания новых поселений. И потребовали вопрос отозвать.

«Пускай отзывают. Мы создаем новые села. Хорошо. Там надо закладывать такие деньги — миллиарды. А мы вчера ездили в Синегорск и там не можем даже дорогу сделать. Денег на это у нас не хватает. А новые села мы создаем. Это неправильный подход», — высказался депутат Саркис Акопян.

Однако представители областного правительства напомнили, что провести к «гектарным поселениям» дороги, вообще сделать инженерные коммуникации они обязаны — по федеральному законодательству. А вот создание новых населенных пунктов — это уже полномочия области.

Вопрос по созданию сёл так и остался открытым. Депутаты решили еще раз посмотреть, что собой представляют «гектарные» деревни, вообще — взять паузу и еще раз все обдумать.

Жители Сахалина в социальных сетях высказывают резко негативное отношение к программе «ДВ-гектар» вообще и к созданию новых деревень в частности:

«Пока будут прокладывать дороги и прочее к этим новомодным гектарам, все население окончательно сбежит с Сахалина. Гектарная идея Трутнева, полпреда президента в ДФО — бредовая и провалившаяся. Как можно было вообще связывать это с закреплением населения в ДФО?! Показать, что работа ведется? Но результат-то налицо: население бежит изо всех регионов Дальнего Востока».

«Проект Трутнева «ДВ-гектар» — заведомо несостоятелен. Вместо того чтобы вкладывать миллиарды в новые «гектарные» села, можно было столько проблем решить в уже существующих поселениях. А у нас в уже существующих — ни канализации, ни водоснабжения нормального».

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Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные эксперты давно назвали программу «Дальневосточный гектар» провальной и ненужной. Однако федеральный центр словно ничего не слышит и продолжает требовать от властей дальневосточных субъектов выполнения планов по раздаче гектаров. Напомним, Минвостокразвития и полпредство в ДФО в начале 2015 года, со ссылкой на исследования ВЦИОМ, уверяли, что благодаря этой программе в ДФО переедут до 30 млн россиян.

Эксперт ИА REGNUM доктор географических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономических исследований РАН Александр Демьяненко назвал программу «провальной, бесцельной, не имеющей под собой никакого научного фундамента». Ученый убежден, что бесплатная раздача земель не имеет никакого смысла, к тому же, когда никто понятия не имеет, что он будет делать на этой земле.

Сходные программы разработаны в Ленинградской, Вологодской и Калужской областях. Но они намного более продуманы, предполагают выделение большего земельного участка — как частным, так и юридическим лицам, до 100 гектаров, а также подъемные. К тому же эти регионы находятся в развитом центре России, с хорошей дорожной инфраструктурой, в отличие от ДФО, где вместо дорог имеются в лучшем случае «направления».

Опрос ИА REGNUM, в котором приняли участие почти 35 тыс. жителей РФ, показал, что граждане нашей страны прекрасно осведомлены о программе «ДВ-гектар», но ехать на Дальний Восток за куском земли не планируют.