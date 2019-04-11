Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Очередной скандал, связанный с «Почтой России», связан с Камчатским краем. В интернет попало видео, на котором посылки жителей полуострова бросают в трюм судна с расстояния нескольких метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР Посылка

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На кадрах видно, что посылки некий мужчина в темных очках достает из почтового УАЗа и бросает на судно. Посылки, пролетая несколько метров, падают в открытый трюм.

В «Почте России» уже прокомментировали происшествие, заверив, что в посылках находилась спецодежда и прочие не хрупкие и не бьющиеся вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый инцидент с «Почтой России» на Дальнем Востоке. В декабре 2017 года гора посылок камчатцев разлетелась по аэродрому. В почтовом ведомстве тогда сообщили, что в происшествии виновен пилот самолета, который грубо нарушил правила, не убедившись перед взлетом, что с поля убрали груз.

На Сахалине и Курилах жители неоднократно жаловались на то, что посылок с материка можно ждать месяцами. В январе 2019 года сахалинцы выложили в Сеть видео, на котором грузчики у здания почты выгружают посылки, периодически роняя их на бетонное крыльцо.