Киев, 11 апреля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Увольнение губернатора Одесской области Максима Степанова неправомерно, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и отказался голосовать за эту отставку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Антон Геращенко в Facebook.

Oda.odessa.gov.ua Максим Степанов

Геращенко, комментируя отставку Степанова, «который отказался быть де-факто сотрудником избирательного штаба действующего президента», уточнил:

«Против политической расправы над Максимом Степановым высказался и проголосовал всего один министр — Арсен Аваков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Степанов назвал указ украинского президента Петра Порошенко об отстранении от должности незаконным. Должность уволенного чиновника занимает Сергей Паращенко, первый заместитель Степанова.