Рим, 11 апреля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт, следовавший из города Франкфурта (Германия) в Хургаду (Египет) и потерявший связь с диспетчерами в воздушном пространстве Черногории, был обнаружен самолетами НАТО, сообщили в пресс-службе итальянского минобороны.

Ken Fielding Самолёт авиакомпании Tui Fly

Когда следовавший в Хургаду самолёт немецкой авиакомпании Tui Fly потерял связь с диспетчерами, находясь над Черногорией, на его поиски направились два итальянских истребителя Eurofighter Typhoon.

Истребители перехватили авиалайнер. На базу они возвратились после того, как с самолётом восстановилась связь. Отметим, что Черногория, хотя и является членом НАТО, не могла сама перехватить самолёт, поскольку у неё нет собственных ВВС. НАТО помогло перехватить самолёт в рамках миссии по безопасности воздушного пространства в этой Черногории.