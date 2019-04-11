Белоруссия «склоняется» к Латвии, Испания «проверяет» Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- СМИ сообщили, что российские чиновники «отмыли» в Испании 35 млн евро;
- Франция согласилась перенести Брексит с условиями;
- Белорусский транзит забирает Латвия у Литвы;
- В Госдуму внесён законопроект о санкциях до 15 лет за пьяные ДТП с жертвами;
- Пятилетние надзорные каникулы могут предоставить самозанятым.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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