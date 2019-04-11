Каракас, 11 апреля, 2019, 04:52 — ИА Регнум. Вице-президент США Майк Пенс является «одержимым Венесуэлой» и уделяет происходящему в Боливарианской Республике слишком много внимания, заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в Twitter.

Gage Skidmore Майкл Пенс

По словам Мадуро, Пенс на всех пресс-конференциях и в своих соцсетях постоянно говорит о Венесуэле, что создает впечатление одержимости Пенса венесуэльской проблематикой.

«Это ненормальное поведение. Второй человек США абсолютно ненормально ведет себя», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попытался выгнать из зала заседаний Совбеза ООН постоянного представителя Венесуэлы Самуэля Монкаду. Сообщалось, что Пенс предложил венесуэльскому постпреду «вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло».