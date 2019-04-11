Нижний Новгород, 11 апреля, 2019, 04:40 — ИА Регнум. На улице Мануфактурная в Нижнем Новгороде жильцы ближайших домов протестуют против строительства семиэтажной гостиницы. Чтобы не дать завезти технику, они «встали живым щитом на пути строителей». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

«История с возведением семиэтажной гостиницы на улице Мануфактурная в Нижнем Новгороде получила свое продолжение. Сегодня жители близлежащих домов встали живым щитом на пути строителей, которые пытались завезти технику, включая трансформаторную подстанцию. АТИ выписала предписание на демонтаж строительного забора до 30 апреля», — сообщил депутат, отметив, что поддерживает жителей в вопросе, ведь «гостиницу хотят строить на благоустроенной территории, на которую уже потратили бюджетные деньги, плюс там же находится чуть ли не единственная парковочная площадка в районе ярмарки».

«В этой ситуации нужно разбираться, лично я не понимаю, как вообще можно было выдать разрешение на точечную застройку в ущерб жителям. Из раза в раз мы встаем на одни и те же грабли», — удивляется народный избранник.

Напомним, жители ближайших домов неспроста против стройки. По их словам, она не только лишит их детской площадки и парковки, но и есть риск, что стоящие рядом дома «поползут» из-за сложностей грунта и грунтовых вод. Кроме того, в 2017 году на перекрёстке улиц Мануфактурная и Совнаркомовская было проведено благоустройство по программе «Комфортная городская среда», средства были затрачены из бюджета.

Сама же история со строительством берёт своё начало в 2014 году, когда архитектурный совет при губернаторе одобрил проект гостиницы на 60 номеров, предложенный ООО «НВСКНН». По данным ЕГРЮЛ, ООО с таким названием учреждено в 2013 году, директор — Андрей Зайцев, а владеет им Алексей Зайцев, который в разные годы также выступал соучредителем 11 юрлиц, в том числе и ООО «Санаторий «Нижегородский», дачный потребительский кооператив «Красная поляна» и ООО «Управляющая компания «Атлант».

Отметим, в середине ноября 2018 года архитектурный совет при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области принял «за основу для дальнейшего проектирования выбранное стилистическое направление архитектурного решения здания гостиницы».

А в конце марта 2019 года на правительственном портале «Команда правительства» в разделе задач для власти от горожан появилась просьба не выдавать разрешение на строительство объектов на участке с кадастровым номером 52:18:0030024:844. Автор обращения отметила, что участок расположен в непосредственной близости от старых малоэтажных домов.

«Данное строительство является уплотнительной точечной застройкой, которая радикально ухудшит жизнь целого микрорайона. Будущая гостиница займёт участок, на котором располагалась детская площадка, сквер и парковка для местных жителей и гостей ярмарки, — выражает своё негодование и мнение автор. — Здание значительно выше всех окружающих малоэтажных домов и закроет жителям свет и мир (особенно жильцам торцевых квартир дома №12 по Мануфактурной, т. к. у них все комнаты выходят на эту сторону, и им всю жизнь придется смотреть в глухую стену). На месте дороги общего пользования, ведущей во двор дома №10 по ул. Мануфактурной, дома №1-а по Должанской и дома №8 по Портовому переулку, по которой во двор могут заехать экстренные службы, застройщик собрался строить трансформаторную подстанцию! И это в то время, когда городские власти говорят о грамотном развитии городской среды и придомовых территорий! Микрорайон «Ярмарка» из-за этой стройки находится на грани социального взрыва. Люди требуют вернуть им парковку, детскую площадку и зелёную зону».

По данным публичной кадастровой карты, площадь спорного участка составляет 1660 кв. м, а находится он «на пересечении улиц Совнаркомовская и Мануфактурная, примерно в 6 метрах на юго-запад от дома № 6а по ул. Совнаркомовская», разрешенное использование — для размещения гостиниц, по документу — для строительства гостиницы со встроенной автостоянкой.