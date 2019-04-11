Берлин, 11 апреля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Американская практика введения санкций против европейских компаний, сотрудничающих с российскими, противоречит международному праву, заявил Михаэль Хармс, глава Восточного комитета германской экономики, в интервью OWC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он подчеркнул, что такие санкции нарушают нормы международного права, к тому же они «бессмысленны». В частности, американские санкции, реализуемые на протяжении последнего года, «уже не отражают четкой политической цели».

Так, что касается Москвы, то, по словам Хармса, не ясно, как она должна себя повести, чтобы избежать санкций США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля американский министр финансов Стивен Мнучин назвал американскую санкционную войну против России успешной, причем он считает, что санкции как инструмент «очень эффективно применяются». Так что такая политика будет продолжена.