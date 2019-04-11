Вашингтон, 11 апреля, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Гепрокурор и глава минюста США Уильям Барр «съехал с катушек» на слушаниях в Конгрессе США по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, заявила спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, сообщает агентство Reuters.

White House Уильям Барр приносит присягу

«Я просто скажу, что я очень, очень обеспокоена и разочарована тем, что главный блюститель закона в нашей стране (генпрокурор США Уильям Барр — прим. ИА REGNUM ) съехал с катушек вчера и сегодня… Он генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки, а не генеральный прокурор Дональда Трампа», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 апреля, генпрокурор США Уильям Барр на слушаниях в Конгрессе заявил, что американский минюст не исключает того, что за соратниками Дональда Трампа велась электронная слежка во время предвыборной кампании 2016 года. Он подчеркнул, что его ведомство намерено выяснить, на каком основании выдавались ордера на наблюдение за соратниками Трампа.