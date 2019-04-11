Манагуа , 11 апреля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Совместное предприятие России и Никарагуа Mechnikov начало производство вакцин с актуальными штаммами от гриппа в никарагуанском Манагуа, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой журналистам.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

По словам Краевого, завод по производству вакцин был создан в рекордный срок — идея его создания возникла в 2013 году, а в 2014 году уже было подписано соглашение с Никарагуа о начале работ над проектом. Он подчеркнул, что все операторы, работающие на заводе, являются гражданами Никарагуа.

Краевой добавил, что предприятие будет готово выпускать еще четыре препарата в будущем. По его словам, завод уже практически готов к их производству. Он подчеркнул, что завод в настоящее время выпускает около 300 тысяч доз вакцины против гриппа в сутки.