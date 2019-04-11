Дарем, США, 11 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. В американском городе Дарем (штат Северная Каролина) произошел взрыв бытового газа в жилом доме, погиб один человек, передает телеканал ABC.

Взрыв

Сообщается, что от взрыва частично обрушилось здание. В результате происшествия погиб один человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, утечка газа могла произойти из-за ошибки рабочего, который мог задеть газопровод во время бурения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в результате взрыва газа в подвале жилого дома в Термезе в Узбекистане погибли двое мужчин. По предварительной версии, газовоздушная смесь скопилась в подвале частного дома, взрыв был вызван включением электрического освещения в подвале одним из погибших.