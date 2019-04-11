Развитие туризма в китайском Тибете продолжает демонстрировать бурный рост
Лхаса, Китай, 11 апреля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Тибетский автономный район Китая за первый квартал 2019 году, превысило 1,38 млн человек, что на 30,1% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.
Согласно региональному департаменту развития туризма, среди общего числа посетивших регион, 1,37 млн составили внутренние туристы, что на 30,1% больше, чем годом ранее. Остальные — иностранцы, которых также стало на 30,9% больше.
В регионе был зарегистрирован оборот в сфере туризма в размере 1,544 млрд юаней ($230 млн) за первый квартал 2019 года, что на 22,3% больше, чем за первый квартал 2018 года.
Отметим, что Тибет постепенно превращается во все более и более популярную туристическую достопримечательность Китая, богатую культурными ресурсами и красивыми пейзажами. В регионе уже имеется 116 туристических районов.
Кроме того, стоит напомнить, что количество туристических поездов в регион за 2018 год превысило 33,68 млн, что на 31,5% больше, чем в 2017 году. При этом, в 2019 году регион планирует перейти психологический рубеж в 40 млн туристических поездок.
Читайте также: Растет туристическая привлекательность Тибета