Лхаса, Китай, 11 апреля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Тибетский автономный район Китая за первый квартал 2019 году, превысило 1,38 млн человек, что на 30,1% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

Согласно региональному департаменту развития туризма, среди общего числа посетивших регион, 1,37 млн составили внутренние туристы, что на 30,1% больше, чем годом ранее. Остальные — иностранцы, которых также стало на 30,9% больше.

В регионе был зарегистрирован оборот в сфере туризма в размере 1,544 млрд юаней ($230 млн) за первый квартал 2019 года, что на 22,3% больше, чем за первый квартал 2018 года.

Отметим, что Тибет постепенно превращается во все более и более популярную туристическую достопримечательность Китая, богатую культурными ресурсами и красивыми пейзажами. В регионе уже имеется 116 туристических районов.

Кроме того, стоит напомнить, что количество туристических поездов в регион за 2018 год превысило 33,68 млн, что на 31,5% больше, чем в 2017 году. При этом, в 2019 году регион планирует перейти психологический рубеж в 40 млн туристических поездок.

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