Вашингтон, 11 апреля, 2019, 03:41 — ИА Регнум. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и авиакорпорация Boeing будут ожидать одобрения со стороны Евросоюза и Китая по возобновлению эксплуатации самолетов 737 MAX, сообщает газета The Wall Street Journal.

Steve Lynes Самолёт Boeing 737 MAX

Сообщается, что ФАУ сформировало рабочую группу с участием представителей Китая, стран Евросоюза, Канады, Бразилии, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов. Источники газеты утверждают, что Соединенные Штаты хотят заручиться одобрением со стороны вышеуказанных стран по восстановлению эксплуатации самолетов 737 MAX.

Эту рабочую группу, по данным газеты, возглавляет экс-председатель американского Национального управления по безопасности на транспорта Кристофер Харт. Группа должна будет проверить процесс сертификации самолетов Boeing 737 MAX на предмет безопасности и вынести свой вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, после авиакатастрофы с участием самолета 737 MAX в Эфиопии, повлекшей гибель 157 человек, большая часть авиакомпаний мира отказались от эксплуатации этой модели авиалайнеров. По мнению ряда экспертов, причиной авиакатастрофы стала ошибка в программном обеспечении авиалайнера, в частности, к катастрофе привел сбой в системе коррекции маневрирования MCAS.