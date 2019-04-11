Сан-Антонио, США, 11 апреля, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо увеличить группировку военнослужащих на южной границе с Мексикой, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своей поездки к мексиканской границе, сообщает агентство Reuters.

U.S. Army Национальные гвардейцы на мексиканской границе

«Я собираюсь увеличить количество военнослужащих на границе», — заявил он.

В настоящее время в районе границы находится около пяти тысяч военнослужащих армии США и национальной гвардии. Ранее Трамп стянул к мексиканской границе дополнительные 3 750 военнослужащих для охраны границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Пентагон заключил контракты с двумя компаниями на строительство стены на границе США и Мексики. Общая сумма контрактов составила около $1 млрд. Строительные работы планируют завершить к осени 2020 года.