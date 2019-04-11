Вашингтон, 11 апреля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Гуманитарную ситуацию в Венесуэле, а также в Йемене обсудил американский госсекретарь Майк Помпео с Генриеттой Фор, исполнительным директором фонда ЮНИСЕФ, сообщает госдеп.

Voice of America Йемен. Последствия бомбардировки

В ходе переговоров поднимался вопрос деятельности ЮНИСЕФ «в условиях гуманитарных кризисов», в том числе в Йемене и в Венесуэле. Со своей стороны Помпео отметил, что работу ЮНИСЕФ по улучшению положения детей, особенно в тех странах, где происходят конфликты, Вашингтон одобряет.

Напомним, навязывание гуманитарной помощи Венесуэле со стороны Вашингтона в Каракасе расценили как метод дестабилизации и попытку совершить в стране госпереворот с военным вмешательством извне.