Москва, 11 апреля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Ретроспективу немых фильмов Чарли Чаплина с живым аккомпанементом покажут в трех кинотеатрах столичной сети «Москино» с 16 апреля по 19 мая, сообщает пресс-служба сети кинотеатров.

Цитата из к/ф «Огни большого города». Реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Чарли Чаплин

Сообщается, что программа показов приурочена в 130-му юбилею знаменитого актера и режиссера Чарли Чаплина. Показы будут проходить в кинотеатрах «Звезда», «Юность» и «Космос». Зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Цирк», «Огни большого города» и «Золотая лихорадка».

В создании озвучки к фильмам выступят такие исполнители и композиторы как Long Arm, Drojji, Игорь Вдовин, Мирабелла Карьянова и Ансамбль детских музыкальных инструментов. Показы будут проходить с 15 апреля по 19 мая.