Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций не должна выполнять роль инструмента Вашингтона для атак на другие страны, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

sanjitbakshi Флаг ООН

Арреаса отметил, что Вашингтон в развязанной политической войне против Каракаса начал с «гуманитарной помощи», теперь американский вице-президент Майк Пенс вместе с «европейцами» устраивает шоу.

В адрес Венесуэлы в ООН, добавил глава венесуэльской дипломатии, звучат не только политические и экономические, но и военные угрозы.

«Нельзя допустить, чтобы ООН использовалась подобным образом», — заявил Арреаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании Совета Безопасности ООН Пенс сделал попытку выпроводить из зала заседаний венесуэльского постпреда Самуэля Монкаду. Он мотивировал свой демарш тем, что в СБ, как считают в Вашингтоне, должен находиться «представитель свободного венесуэльского правительства».