Новая отсрочка Brexit согласована
Брюссель, 11 апреля, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Новая отсрочка Brexit согласована лидерами стран Европейского союза, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
По словам Туска, 10 апреля на саммите ЕС, экстренно созванном по проблеме Brexit, 27 лидеров стран согласовали статью 50 Лиссабонского соглашения.
Следующим шагом станет согласование этого вопроса с британским премьер-министром Терезой Мэй. По словам Туска, Брюссель заинтересован в том, чтобы избежать Brexit без соглашения с ЕС («жёсткий» вариант), потому что это несет большие риски.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на экстренном заседании ЕС по ситуации с Brexit, который после отсрочки должен был состояться 12 апреля, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ему хочется понять, почему со стороны Лондона «делается этот запрос» и «какой политический проект его оправдывает».
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