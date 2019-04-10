Брюссель, 11 апреля, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Новая отсрочка Brexit согласована лидерами стран Европейского союза, сообщил глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам Туска, 10 апреля на саммите ЕС, экстренно созванном по проблеме Brexit, 27 лидеров стран согласовали статью 50 Лиссабонского соглашения.

Следующим шагом станет согласование этого вопроса с британским премьер-министром Терезой Мэй. По словам Туска, Брюссель заинтересован в том, чтобы избежать Brexit без соглашения с ЕС («жёсткий» вариант), потому что это несет большие риски.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на экстренном заседании ЕС по ситуации с Brexit, который после отсрочки должен был состояться 12 апреля, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ему хочется понять, почему со стороны Лондона «делается этот запрос» и «какой политический проект его оправдывает».

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